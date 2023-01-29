Стало известно, какая погода ждет белорусов в феврале 29.01.2023, 11:11

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Последний месяц зимы будет мягким и снежным.

Февраль, по предварительному прогнозу, будет мягким и снежным. Температура — чуть выше климатической нормы. Об этом в эфире ОНТ рассказал Дмитрий Рябов.

Температура в феврале будет на 1 − 3ºС выше климатической нормы. Норма составляет от -2ºС по юго-западу до -6ºС по северо-востоку. Дней с оттепелью также будет немного больше обычного.

— Количество осадков будет около климатической нормы — в среднем нас ждет от 12 до 18 дней с осадками. При этом февраль прогнозируется более снежным, чем январь, — рассказал Рябов.

Что касается наступающей рабочей недели, то нас ждет неустойчивая ненастная погода со снегопадами и порывистым ветром.

Во многих районах прогнозируется снег, мокрый снег, усиление юго-западного ветра до 15 — 20 метров в секунду. Местами закружат метели. Влажность до 90 процентов. Ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0 °C … -5°С. В середине дня в понедельник и во вторник около 0 °C.

В среду ночью и утром в западных районах, днем на большей части территории страны снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Влажность до 90 процентов. Температура воздуха в среду ночью -1°С …-7°С, днем +1°С … -3°С.

В начале второй половины недели погодные условия будет определять очередной циклон с Балтийского моря. Он принесет осадки различной интенсивности. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90 процентов. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура ночью 0°С… -6°С. В дневные часы в четверг около ноля, в пятницу -1°С… -3°C.

Предварительно — в первые выходные февраля, погода улучшиться, но похолодает. Будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой, кратковременный снег. Влажность до 90 процентов. Под утро туманы, видимость до полукилометра. Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью -4°С … -9°С, по северу при прояснениях до -15°С. Днем в субботу 0°С… — 5 °C, в воскресенье -1°С… -6°С.

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