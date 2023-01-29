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«Пацаны поработали»: ВСУ разгромили войска РФ на Бахмутском направлении

  • 29.01.2023, 11:20
«Пацаны поработали»: ВСУ разгромили войска РФ на Бахмутском направлении

Опубликовано видео боя 3-й штурмовой бригады украинской армии.

Андрей Белецкий обнародовал видео боя 2-го батальона 3-й штурмовой бригады против российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры боя он опубликовал в телеграм-канале.

«Бахмутское направление. Работает второй батальон третьей штурмовой бригады. Уничтожены российские позиции, новые трофеи и живые эмоции бойцов без цензуры. Поддерживаем азовский боевой дух, холодную голову и чувство юмора в даже самых тяжелых замесах», - отметил Белецкий.

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