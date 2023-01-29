Белорусы — шахтерам Солигорска: Покажите кулак единства 3 29.01.2023, 11:34

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Лукашисты боятся новой забастовки на «Беларуськалии».

Сайт Charter97.org сообщал, что на «Беларуськалии» хотят уволить около 200 человек. Списки с фамилиями «неугодных» уже составлены.

В связи с этим читатель телеграм-канал «Баста!» обратился к шахтерам Солигорска:

— Солигорчане, некогда сильный народ, способный горы двигать и достигать своих требований.

Отцы ваши (шахтеры) боролись за свое будущее и ваше будущее. Благодаря им вы много лет имели хорошие условия, оплату и уважение к себе.

Но сейчас другие времена. Перед вами стоят новые вызовы. Лукашисты творят беспредел и поступают так, как им хочется! Сколько человек уже уволили после 2020 года? Сколько шахтеры получили травм за прошлый год? И никого не наказали! У стачкомовцев просто забрали пропуска, а сейчас более 200 сотрудников «Беларуськалия» хотят уволить.

Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не покажите кулак единства и не начнете бороться.

Как только начнете решительно стоять друг за друга, только тогда начнут вас слушать и уважать ваше мнение. А где-то и боятся вас!

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