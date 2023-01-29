закрыть
29 января 2023, воскресенье, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы — шахтерам Солигорска: Покажите кулак единства

3
  • 29.01.2023, 11:34
  • 4,754
Белорусы — шахтерам Солигорска: Покажите кулак единства

Лукашисты боятся новой забастовки на «Беларуськалии».

Сайт Charter97.org сообщал, что на «Беларуськалии» хотят уволить около 200 человек. Списки с фамилиями «неугодных» уже составлены.

В связи с этим читатель телеграм-канал «Баста!» обратился к шахтерам Солигорска:

— Солигорчане, некогда сильный народ, способный горы двигать и достигать своих требований.

Отцы ваши (шахтеры) боролись за свое будущее и ваше будущее. Благодаря им вы много лет имели хорошие условия, оплату и уважение к себе.

Но сейчас другие времена. Перед вами стоят новые вызовы. Лукашисты творят беспредел и поступают так, как им хочется! Сколько человек уже уволили после 2020 года? Сколько шахтеры получили травм за прошлый год? И никого не наказали! У стачкомовцев просто забрали пропуска, а сейчас более 200 сотрудников «Беларуськалия» хотят уволить.

Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не покажите кулак единства и не начнете бороться.

Как только начнете решительно стоять друг за друга, только тогда начнут вас слушать и уважать ваше мнение. А где-то и боятся вас!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Высокие маки
Высокие маки Ирина Халип
«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Человек из железа
Человек из железа Наталья Радина
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников