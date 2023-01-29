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Гордон: Соловьев может «двинуть кони» в прямом эфире

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  • 29.01.2023, 11:48
  • 11,388
Гордон: Соловьев может «двинуть кони» в прямом эфире
Дмитрий Гордон

Военные неудачи РФ отразились на здоровье пропагандиста.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон обратил внимание на осунувшийся вид главного путинского пропагандиста Владимира Соловьева и объяснил, с чем это связано.

В интервью латвийскому телеканалу Дмитрий Гордон рассказал о том, как украинцы живут в условиях войны, а также затронул многие другие темы, в том числе и пресловутую российскую пропаганду.

«Вы знаете, я с интересом слежу за российской пропагандой. Почему? Я всегда привык читать между строк. Читать по глазам, по бровям, по спинам, по словам, которые вроде сказаны, но не сказаны. Вот это самое интересное. Поэтому я вижу, когда они в смятении, когда они в панике, когда они в залихватском победобесии. Я все по ним вижу и понимаю. Я понимаю, куда ветер дует», – уверенно заявил журналист.

После этого латвийский ведущий спросил, в каком состоянии российская пропаганда находится сегодня.

«Очень смешанно, – ответил Гордон. – В один день они кричат: «Все, Соледар наш». На следующий день у них апатия. Но у них не может быть хорошо. Посмотрите на Соловьева. Он сильно похудел, осунулся. Он плохо выглядит. Я думаю, что он однажды может двинуть кони в прямом эфире».

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