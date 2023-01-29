Находка на миллиард: ученые обнаружили необычное «лицо» динозавра 29.01.2023, 11:53

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На нем сохранилась даже кожа.

Археологи обнаружили одну из самых цельных окаменелостей динозавров: почти целого анкилозавра, с его зазубренными шипами, большинством конечностей, панцирным покрытием, а также некоторыми кишками и содержимым желудка.

Самым ценным в находке является то, что кожа и морда динозавра сохранились, хотя и для того, чтобы их увидеть, ученым пришлось потратить немало времени, сообщает Futurism.

Марку Митчеллу, технику Королевского музея Тирелла, понадобилось 7000 часов и почти шесть лет, чтобы тщательно эксгумировать окаменелость, осторожно откалывая окружающий камень. За его усилия недавно открытую разновидность анкилозавра назвали в его честь: «Borealopelta markmitchelli».

«Во время подготовки я составлял частицы, как пазл, и животное начало приобретать реальные очертания», — рассказал Митчелл, описывая этот кропотливый процесс.

«Однажды перед Рождеством, — продолжил он, — я сложил обе стороны шеи и голову, и вы могли оценить поразительную силу образца и то, что это было живое существо с удивительной сохранностью».

Куратор музея Дональд Хендерсон считает, что эта находка буквально «одна на миллиард».

Исследователи смогли получить этот образец в 2017 году после того, как Митчелл закончил его подготовку, и с тех пор они опубликовали ряд впечатляющих исследований.

В одном из таких исследований под руководством Калеба Брауна, куратора из музея Тирелла, изучалась костная структура, известная как остеодерма, найденная на анкилозаврах, обычно выпадающая в менее сохранившихся экземплярах.

Однако эти остались на своих естественных местах, и Браун измерил все 172 остеодерма.

«Многие скелеты панцирных динозавров сохранились расчлененными, то есть их кости перепутаны, — рассказал Браун. — Наличие остеодермы, сохраненной в прижизненном положении в этом и других образцах, может дать нам подсказки о том, как реконструировать те образцы, где положение панциря менее понятно».

Другое исследование образца, проведенное Брауном и его коллегами, утверждает, что бореолопельта использовал форму камуфляжа, известную как контрзатенение, до сих пор не наблюдавшееся у существ его размера, то есть крупных животных. Тот факт, что такой грозно бронированный динозавр также должен был использовать камуфляж, чтобы выжить, может означать, что мел был еще более жестоким, чем когда-либо считалось.

А последнее исследование, опубликованное в этом месяце, предлагает редчайший взгляд на рацион таких динозавров, как бореолопельта.

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