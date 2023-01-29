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Арина Соболенко эмоционально отпраздновала победу на Australian Open

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  • 29.01.2023, 12:11
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Арина Соболенко эмоционально отпраздновала победу на Australian Open

Видео из Мельбурна.

Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) белоруска Арина Соболенко устроила фотосессию на утро после победы. Теннисистка переоделась в платье цвета фуксии и отправилась в Ботанический сад Виктория в Мельбурне. Там она позировала в лодке с кубком и радостно открывала шампанское, пишет wtatennis.com.

Во время фотосессии Соболенко рассказала, что все еще находится в состоянии, когда она хотела победить соперницу Елену Рыбакину в классическом чемпионате из трех сетов.

— Я до сих пор чувствую, что нахожусь на другой планете и пытаюсь понять, что только что произошло. Это лучшее утро в моей жизни. Оно такое красивое, — сказала белоруска.

Как сообщал сайт Charter97.org, 28 января Арина Соболенко победила в финале Открытого чемпионата Австралии. Белорусская теннисистка сломила сопротивление Елены Рыбакиной из Казахстана. Это ее 12-й титул в карьере и первый на турнире «Большого шлема».

Это был первый финал в карьере Соболенко в «Большом шлеме». Ранее Арина дважды добиралась до полуфинала US Open (2021, 2022) и играла в полуфинале на «Уимблдоне» (2021).

За второе место в Мельбурне Рыбакиной положено 1 625 000 австралийских долларов в качестве призовых — это примерно 1 154 000 американских долларов. Соболенко достанется 2 975 000 австралийских долларов или около 2 112 000 американских.

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