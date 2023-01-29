Арина Соболенко эмоционально отпраздновала победу на Australian Open

Арина Соболенко эмоционально отпраздновала победу на Australian Open20
- 29.01.2023, 12:11
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Видео из Мельбурна.
Победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) белоруска Арина Соболенко устроила фотосессию на утро после победы. Теннисистка переоделась в платье цвета фуксии и отправилась в Ботанический сад Виктория в Мельбурне. Там она позировала в лодке с кубком и радостно открывала шампанское, пишет wtatennis.com.
Во время фотосессии Соболенко рассказала, что все еще находится в состоянии, когда она хотела победить соперницу Елену Рыбакину в классическом чемпионате из трех сетов.
— Я до сих пор чувствую, что нахожусь на другой планете и пытаюсь понять, что только что произошло. Это лучшее утро в моей жизни. Оно такое красивое, — сказала белоруска.
Как сообщал сайт Charter97.org, 28 января Арина Соболенко победила в финале Открытого чемпионата Австралии. Белорусская теннисистка сломила сопротивление Елены Рыбакиной из Казахстана. Это ее 12-й титул в карьере и первый на турнире «Большого шлема».
Это был первый финал в карьере Соболенко в «Большом шлеме». Ранее Арина дважды добиралась до полуфинала US Open (2021, 2022) и играла в полуфинале на «Уимблдоне» (2021).
За второе место в Мельбурне Рыбакиной положено 1 625 000 австралийских долларов в качестве призовых — это примерно 1 154 000 американских долларов. Соболенко достанется 2 975 000 австралийских долларов или около 2 112 000 американских.
🍾 Sabalenka Showers 🍾@SabalenkaA | #AusOpen pic.twitter.com/MTDbMFRnNz— wta (@WTA) January 29, 2023
"This is my day today. Just me and my trophy!" 🤩@SabalenkaA | #AusOpen pic.twitter.com/wywhgggy4n— wta (@WTA) January 29, 2023