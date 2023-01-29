Российские пропагандисты опозорились с фейком об Abrams под Бахмутом 3 29.01.2023, 12:15

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Фото: US Army

Опубликовано фото 20-летней давности из Ирака.

Российские пропагандисты вновь похвастались «уничтожением» американских танков Abrams Украины. Впрочем, что-то пошло не так, фейк «спалили» даже комментаторы, пишет УНИАН.

Об «уничтожении» очередного Abrams сообщил ряд российских пабликов. Отмечалось, что эту «победу» приписали себе наемники ЧВК «Вагнер». Боевики даже предоставили фото в «подтверждение» своих заявлений.

Впрочем, пейзажи вокруг отнюдь не похожи на украинскую зиму. Конечно, ведь это Abrams уничтожен в Ираке в 2003 году. Этой фотографией оккупанты «кормят» россиян, убеждая их, что уничтожили танк, которого физически еще нет в Украине.

В соцсетях комментаторы подняли на смех бестолковость оккупантов. Некоторые отметили, что роспропаганда уже традиционно «уничтожает» технику, которую Украина еще не получила.

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