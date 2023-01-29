Ястребиный помет 2 Сергей Романов, planeta.press

29.01.2023, 12:46

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Конфликт Пригожина с Гиркиным набирает обороты.

Данная схватка не напоминает битву двух ястребов. Скорее, это брачные игры бегемотов. Так, например, владелец «ЧВК Вагнера» Пригожин в разгар войны против Украины отправился в турне по зонам для вербовки зеков на фронт – работа повара Путина опостылела. Гиркин – не менее интересный случай. Игорь Иваныч тоже рвался на фронт со своей молодой женой. Но все же вернулся к обязанностям блоггера. Теперь снова выпускает видео с рефреном «я совершенно неконфликтный, что вам, козлам, и докажу». Конфликтует с плюс-минус всеми. А характеристика Шойгу как «фанерного маршала» уже плотно засела в российском политическом фольклоре.

Игорь Иваныч еще подсказывает питомцам Кужугетыча, как воевать. Из теплого московского кресла. Как будто не отступал со Славянска. А тут еще и пик ястребиных разборок пришелся на пик российского пораженчества на украинских фронтах.

Тут-то Пригожин и вспомнил старую поговорку о гусаре, который дожил до 30. А Игоря Иваныча тогда еще сбритый ус задергался – фантомные боли, знаете ли.

Так что приглашают Гиркина покомандовать. Еще и должность «повар Путина» предложил. Не очень хлебную, но по-мелкому поруководить – самое то. Да, предложение Пригожина – это пускай не самый вычурный, но троллинг. Гиркин-Стрелков может поиграть в войнушку, но есть нюанс. Общеизвестно, как в «Вагнере» реагируют на разброд и шатание.

Пригожин обещает лично наказывать всех, проваливших задание. Методы уже познал, например, боец «Вагнера» Нужнин. По неправильную сторону кувалды мог оказаться и Стрелков. Но гусар слегка за 50 решил не рисковать – лучше дальше командовать армией на диване.

А Пригожин и сам своих головорезов из Африки не отозвал. Война войной, Бахмут Бахмутом, а разграбление Африки – по расписанию.

Славянский вояка-однодневка вообще ополчился против всех. А тут еще Пригожина поставили в интересную позу после смещения Суровикина. Но оба на фоне провалов российской армии увидели окно возможностей на поле шовинизма и украинофобии.

Главный зритель подобных спектаклей только один – Владимир Владимирович. Он и позволяет Пригожину критиковать минобороны и прочие шалости. Еще его бойцы пеняют на мужеложство главкома Герасимова, кстати.

Пользуясь вольницей, путинский повар и разыгрывает братание различных «ястребов» под собственной сенью. Окно возможностей есть. Даже вторую волну наступления на Украину готовят. Правда, не сказать, что хуже уже не будет. Еще как. Дно на фоне конфликтов всех против всех, развала кадровой армии, некомпетентности начальства – воистину бездонно. Владимиру Владимировичу осталось только спичку поднести – и дальше разыгрывать роль «миротворца». Который, впрочем, повинен в первопричине.

В остальном же стороны разыгрывают роли как умеют. Как воспитали. Кого в кружке реконструкторов, а кого на зоне.

Но, учитывая криминальность каждого из субъектов спаривания жабы и гадюки, можно смело цитировать классическую советскую комедию. Сядут все. Из тех, кто доживет, конечно. Остальные же могут разыгрывать роли ястребов и голубей непосредственно на нарах.

Сергей Романов, planeta.press

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