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Иран потрясло мощное землетрясение: погибли три человека, более 800 ранены

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  • 29.01.2023, 13:03
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Иран потрясло мощное землетрясение: погибли три человека, более 800 ранены

Подземные толчки по времени почти совпали с атакой беспилотников на военные объекты.

По меньшей мере три человека погибли и более 800 получили ранения в результате землетрясения силой 5,9 балла, которое произошло в Иране вчера поздно вечером. Эпицентр находился в иранском городе Хой.

Один их самых сильных толчков произошел поздно вечером в субботу, 28 января, на глубине 7 километров и ощущалось также в городе Урмии и нескольких других округах.

С тех пор было зарегистрировано более 40 подземных толчков, самый сильный из которых имел магнитуду 4,2.

По данным Иранского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения, произошедшего в 21:44 по местному времени, составила 5,9.

Полуофициальное информационное агентство Tasmin сообщило о трех погибших и 816 раненых, а информационное агентство Mehr сообщило, что пострадало 70 сел. Мехр сообщил, что работы по оказанию помощи и оценке ущерба продолжаются, передает CNN.

Геологическая служба США (USGS) также зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,9.

«Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались во многих районах провинции Западный Азербайджан, вызывая беспокойство у жителей. Толчки также ощущались в нескольких городах, в том числе в столице провинции Тебриз в соседней провинции Восточный Азербайджан», - сообщает IRNA.

Как сообщал сайт Charter97.org, ночью в Иране произошла атака беспилотников на военные базы и другие предприятия. В результате на местах попаданий возникли сильные пожары.

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