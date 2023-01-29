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Белоруски сожгли трехметровый портрет Путина

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  • 29.01.2023, 13:22
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Белоруски сожгли трехметровый портрет Путина

Девушки из Беларуси приняли участие в съемках нового клипа группы Pussy Riot.

Белоруски приняли участие в съемках нового клипа российской группы «Pussy Riot». В описании видео на YouTube говорится, что девушки «провели ритуал на изгнание Владимира Путина с поста президента». Клип называется «Пепел Путина».

Видео опубликовали в YouTube-аккаунте группы Pussy Riot. В описании говорится, что в клипе снялись 12 женщин из России, Беларуси и Украины. Участницы сожгли трехметровый портрет Владимира Путина, «произнося заклинания» и «проведя ритуал на его изгнание с поста президента».

Среди «заклинаний» есть такие:

«нож для путина точу, зла тебе я не прощу».

«ты гори гори дотла, в ад тебя я забрала».

«Pussy Riot» – российская феминистская панк-рок-группа. Стал известен в 2012 году после акции «Богородица, Путина выгони» в храме Христа Спасителя в Москве. Тогда трех участниц, Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, наказали колонией по обвинению в хулиганстве.

В 2021 году Алехину арестовывали в Москве на 15 суток за карикатуру с Александром Лукашенко. Активистка опубликовала этот рисунок в своих соцсетях.

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