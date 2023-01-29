Утром или вечером: когда лучше есть вареные яйца 1 29.01.2023, 13:31

2,098

Польза этого популярного продукта зависит от его времени приема.

Яйца – довольно популярный продукт. Особенно полезны вареные яйца, ведь в таком виде усвояемость витаминов составляет 95 — 96%. А это настоящий рекорд среди пищевых продуктов. Однако, чтобы получить максимум эффективности, нужно также знать, когда лучше есть вареные яйца, пишет ТСН.

В чем польза вареных яиц

Яйца богаты витаминами группы А, В, Е и К. Также в этом продукте содержится железо, фосфор, сера. Все эти вещества оказывают положительное влияние на настроение, память и работоспособность.

Яйца являются источником легко усваиваемого белка. Поэтому их следует добавлять в рацион спортсменов, а также тех людей, которые стремятся иметь хорошую фигуру и ведут здоровый образ жизни.

Когда лучше есть вареное яйцо

Чаще вареные яйца готовят и едят утром. И это не только потому, что этот продукт помогает надолго избавиться от голода. Они тоже не вызывают ощущение тяжести, что очень важно для начала дня. А еще обеспечивают заряд энергии. Поэтому лучше их есть на завтрак.

Однако, в то же время специалисты по здоровому питанию рекомендуют не переборщивать с вареными яйцами в своем ежедневном меню.

Если это правило проигнорировать, в будущем можно столкнуться с неприятными последствиями, например может повыситься уровень холестерина.

Можете съедать до 4 яиц без опаски за неделю. В этом случае блюдо принесет вашему организму только пользу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».