Видеофакт: Бойцы ВСУ успешно сорвали подготовку россиян к наступлению на Запорожье

Видеофакт: Бойцы ВСУ успешно сорвали подготовку россиян к наступлению на Запорожье1
- 29.01.2023, 13:55
- 3,618
Уничтожена бронетехника РФ.
Украинские военнослужащие продолжают сокращать численность живой силы и техники путинской армии. Очередной танк террористов был уничтожен на Запорожском направлении.
Благодаря успешной отработке воины ВСУ сорвали подготовку врага к ведению наступательных действий. Об этом сообщает Запорожская отдельная бригада территориальной обороны в Facebook.
Танк российской оккупационной армии уничтожили благодаря совместной работе аэроразведки Запорожской отдельной бригады территориальной обороны и артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.
Защитники страны сорвали подготовку врага к ведению наступательных действий.
«Аэроразведка бригады во взаимодействии с побратимами из отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола успешно сорвала подготовку врага к ведению наступательных действий, уничтожив вражеский танк. Вместе к победе! Слава Украине», – говорится в сообщении.