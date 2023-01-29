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Видеофакт: Бойцы ВСУ успешно сорвали подготовку россиян к наступлению на Запорожье

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  • 29.01.2023, 13:55
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Видеофакт: Бойцы ВСУ успешно сорвали подготовку россиян к наступлению на Запорожье

Уничтожена бронетехника РФ.

Украинские военнослужащие продолжают сокращать численность живой силы и техники путинской армии. Очередной танк террористов был уничтожен на Запорожском направлении.

Благодаря успешной отработке воины ВСУ сорвали подготовку врага к ведению наступательных действий. Об этом сообщает Запорожская отдельная бригада территориальной обороны в Facebook.

Танк российской оккупационной армии уничтожили благодаря совместной работе аэроразведки Запорожской отдельной бригады территориальной обороны и артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Защитники страны сорвали подготовку врага к ведению наступательных действий.

«Аэроразведка бригады во взаимодействии с побратимами из отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола успешно сорвала подготовку врага к ведению наступательных действий, уничтожив вражеский танк. Вместе к победе! Слава Украине», – говорится в сообщении.

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