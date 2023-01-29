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«А почему в джинсах, где твоя юбка-карандаш?»

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  • 29.01.2023, 14:08
  • 7,794
«А почему в джинсах, где твоя юбка-карандаш?»

Белоруска поделилась историей трудоустройства в Шумилинское райпо.

На портале vitebsk.biz вышла подробная статья бывшей работницы Шумилинского райпо о том, как она распределилась туда и как прошла все перипетии колхозных будней секретаря:

— Когда настал черед распреда после шараги, мне досталось оно — Шумилинское РАЙПО, где мной затыкали все дырки: отпуска, сессии, больничные сотрудников. Я работы не боюсь, но такого опыта не пожелаю никому. Защитные механизмы памяти хорошо ликвидируют негатив, поэтому уже основательно позабылись скандалы и происшествия. Но порой стойкие флэшбэки не дают покоя.

Покинув поезд Витебск — Шумилино, я с одним чемоданчиком отправилась изучать взрослый мир. Контора находилась неподалеку от вокзала, в 10 минутах ходьбы. Но я растягивала каждый шаг, боялась столкнуться с неизвестностью. И она ждала меня на пороге общаги от РАЙПО. Запах мочи с перегаром полностью пропитал помещение, и за проживание в этом «раю» требовали лошадиную долю зарплаты. Нет, спасибо!

С целью экономии я выбрала более сложный путь, устроив себе депривацию сна. Подъем в 04:30, завтрак, душ, сборы на поезд по маршруту Витебск — Шумилино. В поезде я пыталась добрать норму сна, пару раз просыпая свою остановку. Однако бытовые неудобства меня волновали меньше всего, потому что всем молодым молодым специалистам полностью компенсировали расходы на проезд.

4 профессии за один год

Мое первое рабочее место в РАЙПО — оператор ЭВМ в универсаме на 0.5 ставки.

Печатала я относительно быстро, и все накладные вносила оперативно. До обеда весь объем работы был выполнен, однако из универсама РАЙПО просто так не отпускают никого и никогда.

Ревизия, ценники, уборка магазина. И попробуй робко сообщить завмагу о том, что это не твоя работа — будешь отправлен далеко и надолго. Синдром выученной беспомощности, терпильность не заставили себя ждать после всего.

Когда прежний оператор ЭВМ закрыла сессию, меня занесло на автобазу. Недельная стажировка — и я уже диспетчер. Контролирую работу автолавок, выдаю и проверяю путевые листы. А вот и стандартный звонок в диспетчерскую:

— Добрый день! Автобаза Шумилинского РАЙПО.

— Доченька, не пришла автолавка! Вся деревня сидит без хлеба. Когда будет машина?

Кортизол подскакивает. Что же произошло? Оказалось, водитель автолавки почему-то отправился к другу за запчастями. Замечательно :(

Туалета в здании не было. Совсем. Заброшенный сарай, куда ходила вся автобаза, посещать было невозможно. В распоряжении два варианта: терпеть до упора, и уже в обеденное время добраться до конторы или кусты.

Контора Шумилинского РАЙПО находилась в нескольких километрах от автобазы, и вторую половину дня я проводила там за проверкой путевых листов, а затем подавала данные в бухгалтерию. Водители регулярно теряли свои путевые, а когда подходил зарплатный день, все били себя пяткой в грудь, уверяя, что «путевки» были сданы.

Уже зимой меня перевели на выписку накладных на склад, где стоял жуткий дубарь. Ничего плохого про склад и его работников не могу сказать. Меня окружали позитивные люди, а заведующая складом благодаря отличному чувству юмора боевой дух поднимала на раз-два.

Секретарь «уперся» в обваливающийся потолок

И наконец летом меня ждала «заветная» вершина карьеры в РАЙПО — секретарь-делопроизводитель.

— А почему ты в джинсах? Где твоя юбка-карандаш? — при первом знакомстве бесцеремонно спросил председатель.

Ага, карандаш! И это в конторе, где недавно обваливался потолок, повсюду лежали голубиные перья и воняло пометом.

Снова в бой! Поездка на цягніке в 6:30 утра. И вот оно: партийное утреннее собрание в 8 в актовом зале Шумилинского РАЙПО. Для общего блага публичная порка осуществлялась каждый день.

— Мы катимся на дно! Вы не понимаете, как важно наладить показатели! — кричал на всю контору председатель.

— Наталья Чеславовна, можно я пойду? Зачем мне тут находиться? Секретарь должен быть в приемной. Вдруг важный звонок поступит, — тихонько спрашиваю я у главного бухгалтера.

— Солнце, сиди! Вся контора тут.

— Но я же секретарь! Мне нужно быть в приемной. Поступают звонки на городской номер.

— Сиди!

Кстати, о звонках. Звонилово-прозванилово — ежедневная секретарская рутина. Каждый день председатель после звонка в колокольчик вручал мне кипу бумаг с резолюцией. Обзвонив всех руководителей, начиналась старая песня о главном:

— А мы сейчас не можем это исполнить, срок исполнения нужно перенести. Обсудите с председателем!

Возникает закономерный вопрос: кто должен обсуждать? Уж точно не секретарь! А переложить ответственность проще пареной репы. Конфликты, манипуляции, нервные срывы — спокойствия в конторе не было никогда. Только рефлексия поможет вспомнить и осознать произошедшее. А еще все это не проходит бесследно, и результат работы в Шумилинском РАЙПО — прием Венлафаксина на протяжении полугода.

Обломать крылья — это 2 минуты, а для того, чтобы помочь человеку поверить в себя, нужно время. Единственная отдушина за время работы — знакомство со специалистом отдела кадров Ярославом. Мы общаемся и по сей день. И в тот период времени только он сумел меня поддержать и убедил, что абсолютно все и абсолютно всегда можно изменить к лучшему.

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