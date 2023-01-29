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Соловьев в прямом эфире разругался с другим российским пропагандистом

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  • 29.01.2023, 14:26
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Соловьев в прямом эфире разругался с другим российским пропагандистом

Скандал вспыхнул из-за вопроса, с кем на самом деле воюет РФ.

У кремлевских пропагандистов, почувствовавших скорый проигрыш в войне, начала прорываться правда об агрессии.

Любитель «русского мира» Яков Кедми в эфире у ток-шоу Владимира Соловьева неожиданно высмеял рассказы, что в Украине РФ якобы воюет против НАТО.

А у ведущего не нашлось слов, чтобы это опровергнуть. Весьма примечательный отрывок российской телепередачи показал Telegram-канал «Украина 365».

Одиозный сталинист Кедми, который последний год весьма активно поддерживал агрессию против Украины, внезапно начал говорить правду. Он разгромил рассказы Соловьева о том, что в Украине Россия якобы воюет против НАТО.

«Володь, ты хочешь о танках говорить? Ты хочешь о поставках оружия? Я тебе скажу! Сколько оружия поставил СССР Египту и Сирии? В каждом батальоне сидел ваш офицер. Генштаб Советской армии планировал их операции. Мы что, говорили, что это война с вами? Нет! Никогда! Это была война с Египтом. А Советский Союз поставлял оружие... Никто не видел в этом войну СССР (против Израиля - ред.)... Многие страны поставляют оружие кому угодно, но это еще не участие в войне. Даже когда советники находятся, это не участие в войне. В каждом батальоне египетской армии, против которого я воевал, сидел советский офицер. Но это не была война с СССР. Никто в мире это не рассматривал как войну Израиля с СССР!» - кричал Кедми.

Соловьев, судя по всему, был обескуражен. Он пытался возразить Кедми, но убедительных слов для этого не нашел.

Риторика о «войне с НАТО» в Украине в кремлевской пропаганде начала весьма активно звучать, когда российская армия начала нести тяжелые поражения на украинских фронтах. Кремль таким образом попытался объяснить военные провалы.

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