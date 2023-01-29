В Могилеве хозяин трех собак бросал их о дверь 6 29.01.2023, 14:33

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Действия живодера попали на видео.

Издание Mogilev.online опубликовало видео, которое засняла, как утверждается, камера видеонаблюдения в Могилеве по проспекту Димитрова 57. Судя по дате с камеры, все произошло вечером 28 января.

На видео видно, как мужчина, хозяин трех небольших собак, несет на руках собаку среднего размера. Он заходит на порог — бросает ее прямо на бетонный порог. Спустя какое-то время он несет за шкирку к подъезду еще одного пса. Поднявшись по ступенькам, он со всего размаху ударяет животное о металлическую дверь подъезда. Третья собака находится неподалеку.

Могилевская милиция отыскала мужчину. Им оказался 34-летний житель города. В момент, когда его действия попали на камеру, он был пьян.

— Он решил решил вывести своих собак на улицу без поводков. Уследить за питомцами хозяин не смог, они разбежались в разные стороны, а могилевчанин решил применить к ним меры «воспитания». В настоящий момент жизни и здоровью питомцев ничего не угрожает. Действиям мужчины будет дана правовая оценка, — отметили в милиции.

За жестокое обращение с животными в Беларуси предусмотрено уголовное наказание. Статья 339−1 (Жестокое обращение с животным) предусматривает общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест. Если же преступление совершено повторно или группой лиц — то виновным грозит арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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