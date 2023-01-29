ВСУ разгромили подразделение РФ к юго-востоку от Угледара 29.01.2023, 14:40

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Россиян разбили при попытке обойти город с флангов.

Российская армия продолжает штурм Угледара, предпринимая попытки обойти населенный пункт флангов. Однако по состоянию на утро в воскресенье атаки оккупантов оказались провалены.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщает OSINT-исследователь и офицер ВСУ, пишущий в Сети под псевдонимом Tatarigami_UA.

«Ситуация существенно не изменилась. Противник продолжает наступление с разных направлений, а также предпринимал попытки выйти на фланги, но все попытки пока безуспешны. Кажется, противник принял несколько интересных решений, которые все увидят в ближайшее время. К сожалению, сейчас я не могу говорить об этом публично», - подчеркнул он.

По словам офицера ВСУ, россияне пока не отказались от штурма Угледара, однако украинские защитники продолжают удерживать полный контроль над ситуацией: «Нет никаких признаков того, что противник ослабит давление для выполнения приказов. Битва продолжается, Угледар держится».

В то же время стали появляться новые видео о разгроме части россиян на Угледарском направлении, к юго-востоку от города. На видео аэроразведки можно заметить погибших российских военных и разгромленную технику оккупантов.

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