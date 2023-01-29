Дроны возвращаются к «аятоллам» 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.01.2023, 15:11

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Фото: AP

Сам факт показателен.

В ночь на воскресенье неизвестные дроны атаковали военные объекты в Иране. Данные о количестве атакованных объектов разнятся. Последствия неизвестны. Но сам факт показателен.

Сколько за последние месяцы обсуждались поставки иранских дронов в Россию! Слова «Шахед» и налет на Украину плотно сцепились друг с другом. И вот, дроны полетели обратно, на Иран …

Чьи они? Израильские?

Почему именно сейчас? Ответ на теракт в Иерусалиме?

Не знаем. Будет больше информации, появятся версии.

Но, во всяком случае, можно сказать, что подогретая военными нуждами Путина военная активность Ирана, вероятно, обострила понимание его противников, что с этим нужно что-то делать. И дроны полетели.

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