Дроны возвращаются к «аятоллам»6
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 29.01.2023, 15:11
- 7,864
Сам факт показателен.
В ночь на воскресенье неизвестные дроны атаковали военные объекты в Иране. Данные о количестве атакованных объектов разнятся. Последствия неизвестны. Но сам факт показателен.
Сколько за последние месяцы обсуждались поставки иранских дронов в Россию! Слова «Шахед» и налет на Украину плотно сцепились друг с другом. И вот, дроны полетели обратно, на Иран …
Чьи они? Израильские?
Почему именно сейчас? Ответ на теракт в Иерусалиме?
Не знаем. Будет больше информации, появятся версии.
Но, во всяком случае, можно сказать, что подогретая военными нуждами Путина военная активность Ирана, вероятно, обострила понимание его противников, что с этим нужно что-то делать. И дроны полетели.
Телеграм-канал «СерпомПо»