Режим Лукашенко теряет последние мозги и рабочие руки 6 Артем Черников

29.01.2023, 15:33

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Ситуация дошла до абсурда.

На предприятиях Беларуси запущен процесс тотального сокращения рабочих. Каждый новый день растет количество увольнений как по инициативе рабочих, так и по прекращению действия контракта со стороны нанимателя. Проведя мониторинг и личное общение с рабочими некоторых предприятий, можно сделать вывод, что за рабочие места уже почти никто не держится.

В прошлом году была информация о так называемой «оптимизации» предприятия «Гродно Азот», суть которой была в сокращении 1500 человек. По всей видимости, план вступил в силу сразу же после его объявления.

Сейчас трудно посчитать сколько конкретно человек уволены по тем или иным причинам на заводе. Известно то, что если начальство захочет сократить, то сделает это непременно. Ситуация дошла до абсурда. К примеру, недавно опытного инженера уволили за отказ проходить полиграф, хотя по законодательству, если человек ни в чем не обвиняется, отказ от проверки на полиграфе не может повлечь для работника никаких последствий. То есть, на основании отказа работника пройти проверку на полиграфе работодатель не может применить меры взыскания к работнику, в том числе уволить, а также не вправе снизить размер заработной платы.

Но часть рабочих не стала ждать пока их уволят или попросят пройти проверки и делают это сами. Люди просто устали трепать себе нервы в разборках с режимом. Кто-то может давно уже выйти на пенсию, а кто-то еще достаточно молод, чтобы освоить новую профессию и покинуть предприятие. Такая ситуация наблюдается и на предприятиях, которые работают «вполсилы», или вовсе с началом кризиса начали отправлять рабочих на 2/3. К примеру, рабочие попавшего под санкции «Беларуськалия», на котором нормально работает только четвертое рудоуправление, поочередно отправляются на 2/3 от тарифной ставки (оклада) отдыхать дома. Даже управленческий состав из «свечки» — здания в центре Солигорска, где сидит менеджмент предприятия - должен каждый месяц «отбывать» дома по пять дней. Полным ходом идет и так называемое «косвенное» сокращение рабочих мест. Алгоритм прост — люди выходят по возрасту на пенсию или увольняются (их увольняют) по разным причинам, а на их места никого не набирают, штат неуклонно сокращается. По оценкам сотрудников, несмотря на двухгодовые попытки диверсификации поставок, экспорт сейчас не превышает 20 процентов от прежних средних объемов.

Но не только заводы сталкиваются с масштабными сокращениями. К началу учебного 2022/2023 года в белорусcких школах не хватало 1250 педагогов, 760 воспитателей, 650 учителей и нескольких сотен «военруков». В общереспубликанской базе вакансий было 654 предложения для учителей, датированные последними днями августа и 1 сентября.

Особенно сильно режим пугает дефицит медиков, который растет с каждым днем. На 8 декабря 2022 года в стране имелись 4654 вакансии для врачей и 3397 - для медсестер. Еще в начале осени прошлого года цифры были другие: официально не хватало более трех тысяч врачей и почти трех тысяч медсестер. Для врачей стало нормальным работать на полторы ставки, но ситуация усугубляется тем, что в больницах много врачей пенсионного возраста, которые со временем уходят на заслуженный отдых.

По прогнозам аналитиков, число миграции в этом году может увеличится вдвое. Из-за непрекращающихся репрессий, падения зарплат и сокращения некоторых вакансий ускоряется миграция в Европу практически из всех регионов Беларуси. А риск того, что Лукашенко может полноценно вступить в войну против Украины, вызвал ажиотаж среди мужчин призывного возраста на переезды в Польшу или Литву. Как правило, в таком случае переезд происходит целыми семьями, поэтому, теряя рабочего «Гродно Азота» или «Беларуськалия», режим автоматически теряет его жену или дочь - врача, преподавателя, грамотного юриста или экономиста.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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