Артиллерия ВСУ «накрыла» скопление россиян под Бахмутом 1 29.01.2023, 15:30

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Атака военных РФ захлебнулась после точного удара.

Одно из российских подразделений осуществило вылазку и пыталось наступать на Бахмутском направлении фронта, однако была остановлена точным артиллерийским выстрелом ВСУ.

Штурм россиян захлебнулся, поскольку большая часть из наступавших погибла на месте: снаряд угодил в место их максимальной концентрации.

Артиллерийский огонь корректировала 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

В российском наступлении участвовало как минимум 11 человек, которые кучно продвигались в направлении украинских позиций. Соединение было обнаружено с дистанции, после чего координаты были переданы артиллеристам ВСУ.

Точный выстрел положил большую часть россиян на месте. «Российские оккупанты точечно прошли демилитаризацию на Бахмутском направлении», - отмечают в Сети в комментарии к видео.

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