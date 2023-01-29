Артиллерия ВСУ «накрыла» скопление россиян под Бахмутом

Артиллерия ВСУ «накрыла» скопление россиян под Бахмутом1
- 29.01.2023, 15:30
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Атака военных РФ захлебнулась после точного удара.
Одно из российских подразделений осуществило вылазку и пыталось наступать на Бахмутском направлении фронта, однако была остановлена точным артиллерийским выстрелом ВСУ.
Штурм россиян захлебнулся, поскольку большая часть из наступавших погибла на месте: снаряд угодил в место их максимальной концентрации.
Артиллерийский огонь корректировала 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».
В российском наступлении участвовало как минимум 11 человек, которые кучно продвигались в направлении украинских позиций. Соединение было обнаружено с дистанции, после чего координаты были переданы артиллеристам ВСУ.
Точный выстрел положил большую часть россиян на месте. «Российские оккупанты точечно прошли демилитаризацию на Бахмутском направлении», - отмечают в Сети в комментарии к видео.