На Витебщине половине республиканских дорог требуется ремонт 29.01.2023, 16:37

Но денег на ремонт нет.

Более 50% республиканских автомобильных дорог Витебской области нуждаются в ремонте.

Об этом БелТА сообщили в РУП «Витебскавтодор».

В организации отметили, что «в последние годы в связи с недофинансированием дорожной отрасли покрытие дорог разрушается ускоренными темпами». Вследствие этого на 1,1 тысячи км дорог (а это 38%) имеются ограничения нагрузки на ось транспортного средства до 6 т.

Всего ремонт требуется для более 1,5 тысячи км республиканских дорог в области, или 51,5% от общей их протяженности. При этом только капитального ремонта на Витебщине требуют 16,2% дорог от общей протяженности, или более 480 км.

Чтобы отремонтировать республиканские автодороги в области до нормативного состояния только в 2023 году необходимо более Br474,5 млн. Но на содержание, текущий и капитальный ремонты, реконструкцию и строительство дорог Витебщине в этом году выделили лишь Br116, 7 млн, или в четыре раза меньше, чем необходимо.

Всего, согласно госпрограмме, в 2023 году планируется выполнить ремонт и реконструкцию около 1 тысячи км республиканских дорог. То есть это даже меньше, чем нужно отремонтировать в одной только Витебской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».