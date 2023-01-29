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Министр обороны Украины надеется на завершение войны в 2023 году

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  • 29.01.2023, 17:09
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Министр обороны Украины надеется на завершение войны в 2023 году

Однако для этого необходимо приложить много усилий.

Нынешний год может стать годом победы для Украины, однако для этого необходимо приложить много усилий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью программе Rosemary Barton Live.

Отвечая на вопрос о том, когда война между Украиной и Россией может завершиться, министр обороны заявил, что сохраняет оптимизм.

«Я надеюсь, что этот год станет годом победы», - сказал Резников.

Министр отметил, что для этого необходимо многое сделать, однако украинский народ хочет одержать победу как можно скорее.

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