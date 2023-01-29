Белорус из Гомельской области пропал в Санкт-Петербурге 6 29.01.2023, 17:11

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Мужчина перестал выходить на связь с 11 января.

Сергей Борисенко уехал на заработки в Санкт-Петербург из городского поселка Лоев из Гомельской области. Мужчина перестал выходить на связь с 11 января, сообщает поисково-спасательный отряд «Пульс».

Худощавый, рыжеволосый мужчина с веснушками был одет в джинсы и куртку темного цвета, а также черные кроссовки. Его рост — 160−165 сантиметров. Всех, кто хоть что-то знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону +375(33)6224222.

Это не первый случай пропажи белоруса, уехавшего на заработки в Россию. Напомним, жуткую находку обнаружили летом прошлого года российские полицейские. Они нашли останки белоруса, который в 2013 году уехал на заработки в Ленинградскую область России и пропал. Его разыскивали больше 8 лет.

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