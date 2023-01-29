В НАТО заявили о готовности к прямому столкновению с Россией 5 29.01.2023, 17:14

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Столкновение произойдет, если РФ вторгнется в одну из стран-членов блока.

НАТО готова к прямой конфронтации с Россией, заявил председатель военного комитета альянса лейтенант-адмирал Роб Бауэр в интервью португальскому каналу RTP. Он ответил утвердительно на соответствующий вопрос, однако оговорился, что столкновение произойдет, только если Россия перейдет «красную линию», вторгнувшись в одну из стран-членов блока.

По мнению Бауэра, стратегические цели Кремля выходят далеко за пределы Украины, и «речь идет о возвращении к размерам Советского Союза». В декабре 2021 года Россия направила США проект договора о взаимных гарантиях безопасности, где потребовала нерасширения альянса и возвращения к ситуации 1997 года. Однако договоренности достичь не удалось.

Бауэр признал, что после вторжения РФ в Украину блок утратил монополию на военную инициативу. «Мы были теми, кто решил отправиться в Афганистан, а затем в Ирак. Мы говорили, когда собираемся, каким количеством войск, на какой срок и так далее. Теперь мы сталкиваемся с угрозой, которой является Россия. Она приходит к нам без приглашения в любой момент по ее выбору. Так что мы должны быть начеку», — сказал лейтенант-адмирал.

В связи с этим Бауэр считает, что страны НАТО должны перейти на «военную экономику мирного времени» и переориентировать гражданское промышленное производство на оборону. Такие меры позволят провести перевооружение.

Бауэр также напомнил, что в прошлом году в ответ на вторжение в Украину было решено создать четыре дополнительные многонациональные боевые группировки альянса в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. «Это важный сигнал России, что мы готовы, если у нее появится мысль прийти в НАТО», — заявил он.

При этом Бауэр не верит в ядерную войну, поскольку, по его мнению, президент России Владимир Путин в этом смысле воспринимает ситуацию адекватно. «У него есть идеи, которые не отвечают нашим идеям, но он не сумасшедший, а, значит, все еще рациональный человек. Чрезвычайно важно, чтобы мы все продолжали считать, что ядерную войну вести нельзя и ее никогда не выиграть», — подчеркнул представитель НАТО.

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