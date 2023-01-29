Появились спутниковые снимки аэродрома под Мозырем 2 29.01.2023, 17:24

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Там находятся российские войска.

Впервые с осени 2022 года погодные условия позволили посмотреть из космоса на аэродром под Мозырем, на котором сегодня находятся российские войска, пишет «Флагшток». Фотографии были опубликованы спутниковым сервисом Sentinel.hub.

Так 28 января выглядел старый аэродром возле деревни Великий Боков в Мозырском районе: расчищенная от снега бетонная взлетная полоса и следы техники на грунтовой стоянке.

Радиолокационная съемка, опубликованная на том же сервисе, свидетельствует о размещении на территории аэродрома массивных приспособлений.

Жители Мозырского района сейчас ежедневно наблюдают российскую военную технику: чаще всего это КамАЗы с тентовыми кузовами и тактическим знаком в виде латинской буквы V.

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