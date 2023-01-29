Францию во вторник ждет транспортный коллапс
- 29.01.2023, 18:01
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По стране пройдут забастовки против пенсионной реформы Макрона.
Во Франции на вторник, 31 января, запланированы забастовки профсоюзов против запланированных правительством изменений в пенсионную систему, которые могут привести к серьезным перебоям в работе общественного транспорта по всей стране, заявил в воскресенье министр транспорта Клеман Бон.
«Это будет трудный, очень трудный день для общественного транспорта... Мы ожидаем больших перебоев», - цитирует его заявление в эфире французского телевидения Reuters.
Министр отметил, что правительство готово вести переговоры с профсоюзами, но не будет обсуждать основную цель изменений, предложенных президентом Эммануэлем Макроном — повышение пенсионного возраста на два года — до 64 лет.
«Суть реформы не изменится», - отметил Бон.
Во Франции правительство планирует постепенно повысить пенсионный возраст, проводя реформу на три месяца в году до 2030 года. Также с 2027 года работники должны будут платить взносы на социальное страхование в течение 43 лет, а не 42 года, чтобы получить полную пенсию.
Эти изменения были предусмотрены еще в реформе 2014 года, однако правительство решило ускорить ее внедрение.
Это вызвало возмущение профсоюзов, которые пообещали заблокировать изменения путем проведения регулярных стачек и демонстрации. В ответ Макрон заявил, что по-прежнему пенсионная система Франции не может оставаться финансово жизнеспособной.
Первая волна протестов уже прошла 19 января. Тогда было остановлено движение поездов, заблокирована работа нефтеперерабатывающих заводов и уменьшено производство электроэнергии.
На прошлой неделе профсоюзы запланировали 48-часовую забастовку на атомных станциях и нефтеперерабатывающих заводах на четверг и пятницу, но акция прекратилась через сутки.