Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка мультипликатор Вячеслав Назарук 29.01.2023, 18:12

Он скончался на 82-м году жизни.

Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда и Мамонтенка, скончался на 82-м году жизни, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов „Кот Леопольд“, „Мама для мамонтенка“, „Крошка Енот“, „Дом для леопарда“, „Раз ковбой, два ковбой“, „Чертенок с пушистым хвостом“ и многих других Вячеслав Назарук», — написал он на своей странице в соцсетях.

Вячеслав Назарук — советский и российский художник-мультипликатор, художник-постановщик, живописец, скульптор. В 1985 году за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде художник был удостоен Госпремии СССР. По приглашению студии Disney, читал лекции теории рисунка, живописи и композиции.

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