Украинские пограничники сбили вражеский дрон-шпион в Луганской области 29.01.2023, 18:21

Оккупанты с помощью него вели разведку украинских позиций.

В Луганской области пограничники сбили российский дрон. Оккупанты с помощью него вели разведку украинских позиций.

Об этом сообщает Telegram-канал ГПСУ.

«В секторе прикрытия одного из подразделений противодействия БПЛА был обнаружен полет вражеского беспилотника, который шпионил по нашим позициям. Оператор по антидроновому ружью попал в канал управления дроном, тот потерял управляемость и упал», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».