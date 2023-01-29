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Украинские пограничники сбили вражеский дрон-шпион в Луганской области

  • 29.01.2023, 18:21
Украинские пограничники сбили вражеский дрон-шпион в Луганской области

Оккупанты с помощью него вели разведку украинских позиций.

В Луганской области пограничники сбили российский дрон. Оккупанты с помощью него вели разведку украинских позиций.

Об этом сообщает Telegram-канал ГПСУ.

«В секторе прикрытия одного из подразделений противодействия БПЛА был обнаружен полет вражеского беспилотника, который шпионил по нашим позициям. Оператор по антидроновому ружью попал в канал управления дроном, тот потерял управляемость и упал», - говорится в сообщении.

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