Bloomberg узнал подробности VR-гарнитуры от Apple 3 29.01.2023, 18:59

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Она может заменить iPhone и MacBook.

Американская компания Apple готовится к выпуску VR-гарнитуры. В компании считают, что новый гаджет конечном итоге может вытеснить iPhone в качестве основного продукта компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Внутри компании Apple изложили свое видение, согласно которому гарнитуру можно будет носить в течение всего дня и везде. Она заменит необходимость работать на MacBook или даже носить с собой iPhone. И, несмотря на высокую цену первоначальной гарнитуры Apple - около 3 тысяч долларов — некоторые работники компании считают, что первая модель позволит потребителям почувствовать «вкус манящего видения».

Первое устройство смешанной реальности Apple, которое, вероятно, получит название Reality Pro, будет выпущено в этом году с огромным количеством новых технологий. В частности, начиная от двойных дисплеев 4K и заканчивая гибким OLED-экраном на передней панели, который показывает глаза пользователя. В нем будет более десятка камер, которые смогут анализировать тело пользователя, движения глаз и внешнюю среду.

Компания надеется, что иммерсивный просмотр видео, тесная интеграция с другими продуктами Apple и усовершенствованные звонки FaceTime на основе VR привлекут потребителей.

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