Зеленский пригласил нового президента Чехии в Украину 4 29.01.2023, 19:02

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Петр Павел уже анонсировал приезд весной.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил топ-генерала НАТО в отставке Петра Павела с победой на президентских выборах Чехии и предложил ему совершить визит в Украину. Об этом он сообщил в соцсетях.

Зеленский поблагодарил Павела и чешский народ за неизменную поддержку и пригласил его посетить Украину.

Как передает CNN Prima, Павел уже анонсировал свой визит в Киев весной вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

По его словам, они должны отправиться в совместную поездку до саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе. Команды глав государств самостоятельно продумывали такую возможность еще до избрания Павела.

Он также заявил, что Чехия не прекратит поддерживать Украину.

«Мы можем помочь людям, попавшим в беду. Уместно быть солидарными, другие бы тоже нам помогли», – сказал Павел.

Он также подчеркнул, что тот путь международных отношений, который продвигает Россия, противоречит долгосрочным интересам Чехии.

«Мы хотим жить в среде, где уважают даже малые государства, где даже государства нашего размера имеют право голоса. Мы не можем допустить нарушения правопорядка у наших границ», – заявил он.

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