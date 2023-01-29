Зеленский пригласил нового президента Чехии в Украину

Зеленский пригласил нового президента Чехии в Украину4
- 29.01.2023, 19:02
- 1,450
Петр Павел уже анонсировал приезд весной.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил топ-генерала НАТО в отставке Петра Павела с победой на президентских выборах Чехии и предложил ему совершить визит в Украину. Об этом он сообщил в соцсетях.
Зеленский поблагодарил Павела и чешский народ за неизменную поддержку и пригласил его посетить Украину.
Как передает CNN Prima, Павел уже анонсировал свой визит в Киев весной вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
По его словам, они должны отправиться в совместную поездку до саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе. Команды глав государств самостоятельно продумывали такую возможность еще до избрания Павела.
Он также заявил, что Чехия не прекратит поддерживать Украину.
«Мы можем помочь людям, попавшим в беду. Уместно быть солидарными, другие бы тоже нам помогли», – сказал Павел.
Он также подчеркнул, что тот путь международных отношений, который продвигает Россия, противоречит долгосрочным интересам Чехии.
«Мы хотим жить в среде, где уважают даже малые государства, где даже государства нашего размера имеют право голоса. Мы не можем допустить нарушения правопорядка у наших границ», – заявил он.