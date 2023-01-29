Какие из топовых белорусских предприятий попали под санкции Украины 6 29.01.2023, 19:13

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Полный список.

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против 182 компаний и троих человек, связанных с перевозками по железной дороге российской техники, оборудования и личного состава, задействованных в войне.

— Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами, — заявил украинский президент.

Указ о введении санкций опубликован на официальном сайте Зеленского. Мы изучили список белорусских компаний, попавших под ограничения — всего их 23. Среди них есть предприятия, малоизвестные широкой аудитории, а также национальные флагманы. Полный список:

ОАО «Беларуськалий».

«СГ-Транс» (республиканское унитарное предприятие по транспортировке и обеспечению сжиженными нефтяными газами, Новополоцк).

ОАО «Гомельский химический завод».

Государственное объединение «Белорусская железная дорога».

Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» БЖД.

ООО «Содружество Транс-Агро» (Сморгонь).

ООО «Грузовая служба-Запад» (Орша).

ОАО «Промагролизинг» (Минск).

ООО «ЗапТрансЛогистик» (Минск).

ООО «АСБ Лизинг» (Минск).

ООО «Транзит-Авто 2003» (Минск).

Иностранное ООО «Кроноспан ОСБ» (Могилевская область).

ОАО «Белгазпромбанк».

ОАО «Лакокраска» (Лида).

ООО «АлдиГрад» (Брест).

ООО «ЕвроТрансВагон» (Минск).

ООО «Изотермическая Логистика» (Минск).

ООО «ПЛМ-Инновации» (Минск).

ООО «Риетума Лизинг» (Минск).

ООО «Реал-Агент» (Минск).

ООО «Сырьевые Ресурсы-Бел» (Орша).

Иностранное ООО «Омск Карбон Могилев».

Экспортно-производственное республиканское унитарное предприятие «Беллесэкспорт» (Минск).

Срок действия санкций — 10 лет.

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