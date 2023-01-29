Какие из топовых белорусских предприятий попали под санкции Украины

Какие из топовых белорусских предприятий попали под санкции Украины6
- 29.01.2023, 19:13
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Полный список.
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против 182 компаний и троих человек, связанных с перевозками по железной дороге российской техники, оборудования и личного состава, задействованных в войне.
— Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использоваться для нашей обороны. Мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами, — заявил украинский президент.
Указ о введении санкций опубликован на официальном сайте Зеленского. Мы изучили список белорусских компаний, попавших под ограничения — всего их 23. Среди них есть предприятия, малоизвестные широкой аудитории, а также национальные флагманы. Полный список:
ОАО «Беларуськалий».
«СГ-Транс» (республиканское унитарное предприятие по транспортировке и обеспечению сжиженными нефтяными газами, Новополоцк).
ОАО «Гомельский химический завод».
Государственное объединение «Белорусская железная дорога».
Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» БЖД.
ООО «Содружество Транс-Агро» (Сморгонь).
ООО «Грузовая служба-Запад» (Орша).
ОАО «Промагролизинг» (Минск).
ООО «ЗапТрансЛогистик» (Минск).
ООО «АСБ Лизинг» (Минск).
ООО «Транзит-Авто 2003» (Минск).
Иностранное ООО «Кроноспан ОСБ» (Могилевская область).
ОАО «Белгазпромбанк».
ОАО «Лакокраска» (Лида).
ООО «АлдиГрад» (Брест).
ООО «ЕвроТрансВагон» (Минск).
ООО «Изотермическая Логистика» (Минск).
ООО «ПЛМ-Инновации» (Минск).
ООО «Риетума Лизинг» (Минск).
ООО «Реал-Агент» (Минск).
ООО «Сырьевые Ресурсы-Бел» (Орша).
Иностранное ООО «Омск Карбон Могилев».
Экспортно-производственное республиканское унитарное предприятие «Беллесэкспорт» (Минск).
Срок действия санкций — 10 лет.