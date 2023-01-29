«Одни зэки остались»: оккупант возмущен составом подразделения РФ 1 29.01.2023, 20:23

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Перехват.

Россия продолжает активно применять заключенных для войны против Украины. Но их численность быстро уменьшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский солдат в разговоре со своим сослуживцем удивляется, что у того в подразделении остались только заключенные.

«Сколько у тебя человек осталось? 17? А чего так мало? Ты мне одних зэков называешь, тебе больше ставить некого? Я тебе 20 зэков давал. У тебя что одни зэки?», - говорит оккупант.

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