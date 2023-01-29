Возле Сморгони женщина сфотографировала «чупакабру» 4 29.01.2023, 20:35

3,194

Фотофакт.

Сморгонская женщина столкнулась с каким-то необычным животным и даже издали его сфотографировала, пишет районная газета «Светлы шлях».

Рассказ женщины, которая пришла в редакцию, был чрезвычайно эмоционален: «Сначала мне показалось, что это рысь, потом — что леопард. Когда животное подошло ближе к дому — подумала, что лиса. А как присела — кенгуру! Спереди худая, но зад массивный. Нос острый, продолговатый, не такой, как у рыси или леопарда. Весь в каких-то розовых пятнах, почти голый, лишь местами шерсть вздыблена. Подошла она к нашему дому довольно близко, от забора — на метра два. Спокойно так прошлась, будто на прогулку вышла.

Я так испугалась, так взволновалась, начала на телефон фотографировать. Потом долго отходила от увиденного. И сегодня успокоиться не могу: иду, оглядываюсь, чтобы не набросилась на меня врасплох эта зверина».

Ирина отметила, что слышала о чупакабре, но никогда ее не видела. Как нашла фотографию в интернете, сразу заявила: «Очень похожий зверь!»

Редакция районки отмечает, что за сказочную «чупакабру» люди во всем мире часто принимают животных (собак, койотов, лисиц, шакалов), видоизмененных в результате болезней или мутаций. Чаще всего это животные, которые облысели от чесотки. Чесоточный зуд провоцирует выпадение шерсти у животных, сморщивание кожи, истощение организма.

«Чупакабра это или нет, но успокоиться и через сутки не могу. Как представлю, что снова могу увидеть, так аж дрожь по телу.

Если кто увидит это животное, пусть сразу в ЖКХ позвонит, его нужно уничтожить, чтобы беды какой не натворило», — бьет в колокола сморгонская женщина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».