Зеленский провел заседание Ставки
- 29.01.2023, 20:42
Обсудили ситуацию на фронте и разведданные.
Сегодня, 29 января, прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стала ситуация на Донецком направлении.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
По его словам, в ходе Ставки были заслушаны отчеты о ситуации на фронте, в том числе на востоке и юге.
«Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям», - отметил президент.
Зеленский добавил, что в ходе Ставки обсуждался вопрос обеспечения ключевых нужд украинских защитников в вооружении, военной технике и боеприпасах для проведений операций, которые запланированы на 2023 год.
«2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы», - подчеркнул глава государства.