Зеленский провел заседание Ставки 29.01.2023, 20:42

Обсудили ситуацию на фронте и разведданные.

Сегодня, 29 января, прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Одной из тем обсуждений стала ситуация на Донецком направлении.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, в ходе Ставки были заслушаны отчеты о ситуации на фронте, в том числе на востоке и юге.

«Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям», - отметил президент.

Зеленский добавил, что в ходе Ставки обсуждался вопрос обеспечения ключевых нужд украинских защитников в вооружении, военной технике и боеприпасах для проведений операций, которые запланированы на 2023 год.

«2023-й должен быть и обязательно будет годом нашей победы», - подчеркнул глава государства.

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