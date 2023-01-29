Многолетний советник Меркель поддерживает предоставление Украине истребителей 2 29.01.2023, 21:05

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По словам Кристофа Хойсгена, можно было бы обсудить предоставление Киеву американских истребителей F-16.

Бывший советник Ангелы Меркель по внешней политике и нынешний председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддерживает предоставление Украине истребителей для защиты от российских атак.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», Хойсген сказал в эфире ARD.

«Я считаю, что поставки истребителей является достаточным для лучшей защиты Украины от российских атак», - отметил он.

По словам Хойсгена, можно было бы обсудить предоставление Киеву американских истребителей F-16 или истребителей советской разработки из старых запасов Германской Демократической Республики.

Также глава Мюнхенской конференции напомнил, что, согласно международному праву, иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в частности боевые танки, а также боевые самолеты.

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