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Украина получит бронемашины Wisent 1 MC

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  • 29.01.2023, 21:08
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Украина получит бронемашины Wisent 1 MC

Будут прорывать минные поля.

Украине предоставят бронированные машины Wisent 1 MC, которые помогут военным прорывать минные поля.

Об этом объявили компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) и Pearson Engineering.

В сообщении сказано, что Wisent 1 MC - это бронированные машины поддержки Wisent 1, произведенные FFG, которые будут оснащены полноразмерным минным отвалом от Pearson Engineering.

Такую технику для Украины уже заказало правительство Германии в рамках военной помощи. Поставки планируют завершить до конца 2023 года. При этом количество бронемашин, которые получит наша страна, не разглашается, но на сайте правительства ФРГ в списке будущей помощи Украине указывается «42 танка для разминирования».

Отметим, что БМП Wisent 1 обладает модифицированным корпусом танка Leopard 1. Она также оснащена высокой баллистической защитой и защитой от мин, что обеспечивает максимально возможную безопасность экипажу.

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