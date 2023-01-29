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Для спортсменов из Беларуси придумали схему отбора на Олимпиаду

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  • 29.01.2023, 21:19
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Для спортсменов из Беларуси придумали схему отбора на Олимпиаду

Спортсмены не должны поддерживать войну.

Для белорусских и российских спортсменов введут специальную систему отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом изданию The Indian Express сообщил исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх.

Чтобы отобраться на Игры, белорусы и россияне смогут участвовать в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

При этом, по словам Сингху, квалификационная схема должна позволить им «бороться за олимпийские места, участвуя в азиатских турнирах, и при этом не «съедая» квоты, предназначенные для спортсменов Азии».

Эти условия разрабатывают вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) и международными спортивными федерациями.

Недавно исполком МОК призвал Федерации рассмотреть допуск белорусов и россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, при условии, что они не будут активно поддерживать войну России против Украины.

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