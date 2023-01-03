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Российские банки будут вручать должникам мобилизационные повестки

  • 3.01.2023, 1:15
Российские банки будут вручать должникам мобилизационные повестки

Центральный банк РФ принимает участие в мобилизационной кампании.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина разослала 2 января письмо банкам с требованием в январе 2023 года приглашать должников и вручать им повестки для мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал InformNapalm.

Как свидетельствует документ, представленный журналистами, российские банки должны также предлагать подписать контракт на прохождение службы в Вооруженных силах России. Если должники будут отказываться делать это, работники должны вызвать полицию и зафиксировать все на видео.

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