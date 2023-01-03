Глава ГУР Минобороны Украины анонсировал новые удары по территории РФ 3.01.2023, 2:20

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Кирилл Буданов

Украина намерена применять любое оружие.

В новом году удары по военным объектам на территории России продолжатся, также они будут наноситься дальше вглубь территории страны.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Кроме того, подтвердить причастность Украины к атакам российских авиабаз глава ГУР МО Украины отказался, но пообещал, что расскажет об этом после окончания войны.

На вопрос по ударам по Крыму он ответил: «Крым — это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие».

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