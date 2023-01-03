В Европе цена на газ упала до самого низкого уровня с начала войны в Украине 3.01.2023, 3:40

Сейчас уровень заполненности европейских хранилищ газом составляет 83%.

В понедельник, 2 января, цена газа на нидерландской бирже TTF для доставки в феврале упала на 4,6%, до €72,75 – это самая низкая цена с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отмечают Bloomberg и AFP.

В прошлом году на фоне войны фьючерс на голландский газ TTF вырос до рекордных €345 за мегаватт-час в марте, в августе немного упал, но все еще достигал €342.

Однако с лета цена постепенно снижалась, пока не достигла €73 в понедельник, что на 50% меньше, чем месяц назад, и является самым низким уровнем с 21 февраля 2022 года.

В конечном итоге фьючерсы на голландский газ на следующий месяц закрылись в Амстердаме с повышением на 0,9%, до €77,02 за мегаватт-час.

Сейчас уровень заполненности европейских хранилищ газом составляет 83%, что гораздо выше по сравнению с 54% в январе 2022 года. В частности, в Германии хранилища заполнены на 90%, хотя в среднем за пять предыдущих лет эта цифра составляла 73% для этого времени года.

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