Эксперт: В Макеевке погибла «элита» мобилизованного резерва российской армии 3.01.2023, 5:01

Среди них были специалисты по связи и военные других важных специальностей.

Мобилизированные в российскую армию, которых разместили в бывшем общежитии ПТУ в «тыловой» для оккупантов Макеевке, должны были стать скелетом группировки оккупационных войск на Востоке Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, россияне считают Макеевку глубокой тыловой базой, поэтому туда передислоцировали специалистов по связи и военных других важных специальностей.

- Они должны были стать скелетом группировки войск на Востоке Украины. Это были «элитные» мобилизованные, которые прошли обучение, — отметил эксперт.

Иван Киричевский также отметил, что россияне отнюдь не ожидали, что этот военный объект будет поражен. Об этом свидетельствует информация, распространяемая роспропагандой, о том, что кто-то неизвестный перед самым ударом запустил фейерверк, часть военных вышла на улицу и спаслась от смерти.

- То есть этим фактом они признают, что не ожидали вообще, что ВСУ могут нанести удар по этому военному объекту, — пояснил Киричевский.

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