Взрывы в Воронеже: россиян разбудил странный гул в небе 2 3.01.2023, 8:04

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Звуки были похожи полет военного самолета.

В России продолжаются воздушные тревоги и непонятные взрывы.

В ночь на 3 января 2023 года в Сети появилась информация о «бавовне» в Воронеже в России, передает ТСН.

До этого жители России слышали лишь непонятный гул в небе, похожий на звуки летящего самолета.

Такие же звуки слышали жители Лисок и Ольховатки, пишут местные телеграммы.

Местные жители не на шутку испугались.

Также в социальных сетях начали распространять фото и видео неопознанный пролетающий объект и высказывать предположение о том, что, вероятно, сработало ПВО.

Официальной информации от российских властей пока нет.

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