СМИ: Война с Украиной подорвала здоровье Путина, врачи собрали консилиум 1 3.01.2023, 8:48

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Стресс от череды неудач вызвал шизоаффективное расстройство у главы Кремля.

Британские журналисты обратили внимание на новогоднее послание Путина к россиянам на фоне вторжения в Украину. По их словам, Путин выглядел болезненным и уставшим, а само послание получилось длинным и бессвязным.

Об этом пишет издание Express.

«Глава Кремля выглядел утомленным. Во время выступления Путин несколько раз кашлянул. Это происходит на фоне непрекращающихся вопросов о здоровье российского лидера», - отмечено в материале.

Британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на источники отмечает, что отмена целого ряда публичных мероприятий Путиным произошла из-за ухудшения состояния его здоровья.

В материале отмечено, что Путин был вынужден созвать консилиум врачей, которые и рекомендовали ему отказаться от участия в официальных мероприятиях.

Издание пишет, что глава Кремля, который склонен к «помутнению рассудка», страдает от частых приступов головной боли.

На состояние здоровья Путина также сказывается стресс от череды военных неудач ВС РФ в Украине.

«Постоянно нервное напряжение и проблемы на фронте создали негативную среду для течения его болезней. По слухам, Путин страдает от рака, болезни Паркинсона и других заболеваний, включая шизоаффективное расстройство», - говорится в публикации издания.

Журналисты обратили внимание, что впервые за двадцать два года нахождения у власти Путин выступил с настолько длинным и агрессивным новогодним сообщением, хронометраж которого превысил 9 минут. В качестве фона он воспользовался российскими военными, часть из которых была актерами.

Слухи о проблемах со здоровьем Путина ходят на протяжении нескольких последних лет. При этом в течение последних месяцев западные разведки сообщали об онкологических заболеваниях главы Кремля, гормональное лечение которых могло повлиять на решение начать войну с Украиной.

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