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Владелец магазина национальной символики «Росквіт» покинул Беларусь

  • 3.01.2023, 8:56
Владелец магазина национальной символики «Росквіт» покинул Беларусь
Юрий Казакевич

Накануне Юрия Казакевича вызвали в налоговую города Барановичи.

Юрий Казакевич, владелец барановичского магазина национальной символики «Росквіт», уехал из Беларуси.

Как рассказал Казакевич телеграм-каналу «Позірк», у него сложилось ощущение, что его преследование было связано не только с протестами, но и работой магазина. По его словам, работу магазина начали проверять ДФР, отдел оперативно-розыскной работы налоговой, стали поступать угрозы возбуждения уголовных дел.

«Когда я вышел после очередного задержания за распространение «экстремистских материалов», магазин был уже закрыт. Мне дали 10 дней на вывоз товаров. Параллельно милиционеры заставляли меня удалить все фото- и видеоматериалы про магазин из интернета, страницы в соцсетях», – рассказал Казакевич.

Казакевич рассказал, что его вызвали в налоговую, где завели дело якобы за незаконную предпринимательскую деятельность. Причиной стало то, что магазин несколько дней продолжал работать, пока Казакевич был за решеткой.

Напомним, Казакевича задерживали в октябре 2022 года, а продукция, сайт и соцсети магазина были признаны экстремистскими.

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