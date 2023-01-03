Шойгу устроил песенное шоу в московском ресторане после взрывов в Макеевке 2 3.01.2023, 8:59

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Министр обороны РФ распевал «Эти дивные вечера» в момент гибели сотен мобилизованных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу завершил 2022 год с грандиозными показателями: за 10 месяцев войны он потерял примерно 105 960 военнослужащих.

А в новогоднюю ночь, как сообщал сайт Charter97.org только в одной Макеевке прицельным ударом ВСУ по училищу были ликвидированы около 600 мобилизованных.

В связи с таким «успехом» Шойгу решил не отказываться от участия в новогоднем корпоративе.

ТГ-канал «Украина 365» публикует кадры феерического выступления министра обороны РФ.

В пабликах пишут, что празднование, где Шойгу распевал «Эти дивные вечера», проходило в самом дорогом ресторане Москвы.

Шойгу, не попадая в ноты, поет, а в это время в ОРДО из-под завалов достают останки его солдат, счет жертв еще днем перевалил за несколько сотен.

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