Шойгу устроил песенное шоу в московском ресторане после взрывов в Макеевке

Шойгу устроил песенное шоу в московском ресторане после взрывов в Макеевке2
- 3.01.2023, 8:59
- 8,668
Министр обороны РФ распевал «Эти дивные вечера» в момент гибели сотен мобилизованных.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу завершил 2022 год с грандиозными показателями: за 10 месяцев войны он потерял примерно 105 960 военнослужащих.
А в новогоднюю ночь, как сообщал сайт Charter97.org только в одной Макеевке прицельным ударом ВСУ по училищу были ликвидированы около 600 мобилизованных.
В связи с таким «успехом» Шойгу решил не отказываться от участия в новогоднем корпоративе.
ТГ-канал «Украина 365» публикует кадры феерического выступления министра обороны РФ.
В пабликах пишут, что празднование, где Шойгу распевал «Эти дивные вечера», проходило в самом дорогом ресторане Москвы.
Шойгу, не попадая в ноты, поет, а в это время в ОРДО из-под завалов достают останки его солдат, счет жертв еще днем перевалил за несколько сотен.