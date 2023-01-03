В Сватово ВСУ взорвали базу россиян, на которую две недели свозили боеприпасы 1 3.01.2023, 9:04

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фото: pixabay

Украинские бойцы выбрали лучший момент для удара.

Во временно оккупированном Сватово Луганской области взорвался склад с боекомплектом российских захватчиков.

Об этом сообщает Telegram Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Украинские защитники почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу УРАЛов врага.

«В течение этого времени россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК», - отметили в Страткоме ВСУ.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что вечером 2 января во временно оккупированном Севастополе прогремели многочисленные взрывы.

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