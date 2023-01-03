В Дагестане люди вышли на протест с плакатом «Убийцы» 3.01.2023, 9:13

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Российская полиция устроила массовый разгон и избиения.

В Каякенте Республики Дагестан полицейские жестко разогнали собрание людей, протестующих против саботажа правоохранительных органов в отношении дела об убийстве 19-летнего местного жителя, сообщают дагестанские СМИ.

Дело в том, что в ноябре 2022 года в селе Каякент во время драки был убит Магомед-Али Султанов, парню было всего 19 лет.

Примечательно, что убийцей якобы оказался человек, который еще младше пострадавшего: 18-летний преступник на допросе сообщил, что первопричиной конфликта была ссора между их родственниками.

Словесные перепалки закончились тем, что оппоненты встретились, и один из них нанес другому сразу несколько ударов ножом.

От полученных ран Магомед-Али Султанов скончался. Убийством занялся Избербашский межрайонный следственный отдел, но жителей Каякента не устроил ход расследования. Они перекрыли трассу с плакатами «Убийцы», подчеркивая, что преступников было несколько, но следственные органы покрывают их.

В результате полиция агрессивно разогнала стихийный сбор граждан, причем некоторых принялась догонять и избивать дубинками. На опубликованных видео слышны мужские и женские крики, а также нецензурная брань.

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