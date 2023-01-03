Гауляйтер Севастополя срочно эвакуировал семью из Крыма
- 3.01.2023, 9:25
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Накануне произошли многочисленные взрывы на оккупированном полуострове.
Представители оккупационной «власти» Крыма готовятся к возвращению полуострова под контроль Киева. Пока еще остались время и возможность, они вывозят свои семьи и украденное имущество. При этом местом для нового жительства они почему-то выбирают не Россию, а страны Запада.
Называющий себя «губернатором» Севастополя Михаил Развожаев уже эвакуировал из Крыма на Кипр двоих детей и жену, не оставив даже кота и собаку, сообщает Центр национального сопротивления.
Сам гауляйтер пока остается на полуострове, продолжая мародерствовать. 42-летний Развожаев был назначен «губернатором» Севастополя в октябре 2020 года. До этого он успел побывать на различных высоких должностях в Красноярском крае, Северном Кавказе и Хакасии.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что вечером 2 января во временно оккупированном Севастополе прогремели многочисленные взрывы.