Видеофакт: Французские журналисты попали под обстрел войск РФ в прямом эфире из Краматорска 3.01.2023, 9:31

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Реакция публики была шоковой.

В ночь со 2 на 3 января российские оккупационные войска устроили обстрел Краматорска на Донетчине. В городе есть прилеты. Один из них попал на камеру французских журналистов, которые вышли в прямой эфир со студией.

Момент взрыва в самом начале обстрела Краматорска увидели зрители телеканала My FT1. Ролик опубликован в Twitter.

«Журналисты ежедневных газет удивлены взрывом бомбы в Украине. Поль Гаснье, Элоиза Грегуар и Тео Палфрэ находятся в Краматорске, на востоке Украины. Незадолго до выхода в эфир они были удивлены обстрелом в нескольких десятках метров от того места, где находились», – сказано в сообщении.

Известно, что в передаче Quotidien участвовал министр экономики Франции Брюно Лё Мэр. Он тоже собственными глазами увидел преступления российских оккупантов.

Реакция публики была шоковой. Парень, который попал на камеры, сидя за спиной у чиновника, просто окаменел.

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