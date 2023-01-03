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23 древние буквы: на горе в Средней Азии обнаружили загадочное послание царя

  • 3.01.2023, 9:37
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23 древние буквы: на горе в Средней Азии обнаружили загадочное послание царя

Надпись на камне камне была высечена на древнегреческом языке.

Как правило у археологов нет возможности открывать новые памятки в Таджикистане из-за своеобразности его природных ландшафтов. Однако с этой задачей отлично справляются местные — пастухи то и дело обнаруживают удивительные исторические памятки у подножия местных скал, пишет AKI Press.

Известно, что памятка была обнаружена в самой северной части ущелья у правого притока реки Алмоси в очень живописном месте, которое местные прозвали Ходжа Мафрадж. Камень с древнегреческим посланием, высеченным на нем, обнаружил местный пастух Сангинов Хайтали. По его словам, он обнаружил находку после схождения лавины — в результате к подножию скалы упали фрагменты с надписями. Кстати, пастух уверяет, что надписей было больше, однако исследователям удалось передать лишь одну табличку.

Экспертизу находки провел научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Национальной академии наук Таджикистана Бобомулло Бобомуллоев. Оказалось, что на камне высечено послание на древнегреческом языке — оно состоит из 23 букв записанных в три строки: «ΕΙΔΙΗΛΟ Υ…ϸΑΟΝΑΝϸΑΕ ΟΟΗ-ΜΟ ΤΑΚ-ΤΟΕ» в переводе с бактрийского означает «Это… царь царей, Вима Такту».

Отметим, что это не первый случай, когда местные пастухи помогают исследователям. Например, известно, что в 1932 году местный пастух по имени Джура Али обнаружил на горе Муг корзину, которая была наполнена документами. После изучения ученые пришли к выводу, что пастуху удалось обнаружить уникальный в своем роде первый текст на согдийском языке, найденный на территории исторического Согда.

После дополнительных исследований ученые тогда смогли обнаружить городище древнего Пенджикента.

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