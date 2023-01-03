Бойня в Мариуполе: буряты и русские перестреляли друг друга 3.01.2023, 9:50

Оккупанты были пьяны после празднования Нового года.

Между российскими оккупантами в Украине продолжают происходить конфликты и перестрелки, спровоцированные чрезмерным употреблением горячительных напитков.

В частности, российские оккупанты также устроили в Мариуполе погоню с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко в Telegram.

Он отмечает, что 2 января, в оккупированном Мариуполе буряты и русские оккупанты начали стрелять друг в друга, в результате чего застрелили одного из русских.

По данным советника городского головы Мариуполя, инцидент произошел в Кальмиусском районе города.

Андрющенко добавил, что обе стороны конфликта были нетрезвыми после того, как отмечали Новый год. Буряты применили оружие и один из них убил русского военного.